Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS

«Питерец.ру» сообщает, что на полях ПМЭФ-2025 состоялась беседа российского президента и руководителя банковской структуры БРИКС. Владимир Путин пообщался с Дилмой Руссефф, занимающей должность председателя банка БРИКС. Ключевой темой встречи стали возможности применения национальных денежных единиц в международных транзакциях. С этой целью планируется разработка цифровой платформы, облегчающей проведение операций в рамках партнерства.

На сегодняшний день банк утвердил финансирование для 120 проектов, общий объем которого достиг 39 млрд. $. Владимир Путин поздравил госпожу Руссефф в связи с ее повторным избранием на пост главы банка, подчеркнув, что это является подтверждением эффективности ее деятельности.

Дилма Руссефф, в свою очередь, поделилась информацией о намерениях по углублению взаимодействия с новыми государствами. Запросы от Узбекистана и Колумбии уже получили положительное заключение, в то время как эфиопские и индонезийские заявки находятся на стадии рассмотрения.