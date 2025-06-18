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Питерец.ру » Экономика » Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Александр Демьянчук, ТАСС
Рабочая поездка Президента в Северо-Западный федеральный округ началась с совещания по экономическим вопросам.

Согласно информации, опубликованной на официальном веб-сайте Кремля, глава государства прибыл в Санкт-Петербург с целью осуществления рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводится совещания, посвященное вопросам экономики, которое состоится в Константиновском дворце.

В ходе совещания рассматриваются ключевые аспекты, в том числе стратегии укрепления независимости в промышленной и финансовой сферах, методы достижения передовых позиций в технологическом развитии, совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение городской среды и повышение эффективности системы здравоохранения.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица, такие как министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, глава Министерства экономического развития Максим Решетников, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Предполагается, что вопросы, затронутые на совещании, также станут предметом обсуждения в рамках пленарного заседания ПМЭФ. Президент подчеркнул возрастающую значимость форума как для России, так и для ее иностранных партнеров.

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