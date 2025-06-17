Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга и провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике продолжают развивать партнерские отношения. Это сотрудничество охватывает различные сферы, включая экономику, культуру и образование.

Стороны планируют реализовать ряд совместных проектов, направленных на укрепление связей между регионами. В рамках сотрудничества будут проводиться регулярные встречи и консультации между представителями различных ведомств.

Кроме того, планируется обмен опытом и лучшими практиками в области управления и развития территорий. Это позволит Санкт-Петербургу и Гаутенгу обмениваться инновационными решениями и подходами к решению общих задач. В ближайшее время будут представлены более детальные планы касательно сотрудничества.