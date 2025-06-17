ента новостей

17:12
ПМЭФ посетит замглавы Госсовета КНР
15:43
Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество
15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
12:46
В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке
12:42
В Петербурге поймали мигранта, который помог мошенникам обмануть пенсионерку
12:37
Во Фрунзенском районе у пассажира иномарки полицейские обнаружили наркотики
12:33
В Колпино в рейсовом автобусе подросток распылил перцовый газ
11:38
В Петербурге задержан участник потасовки возле бара на улице Рубинштейна
10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
10:32
Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества
10:23
Губернатор Александр Беглов поздравил Молодежный театр на Фонтанке с 45-летием
10:14
В Красносельском районе возведут часовню в честь преподобного Гавриила Ургебадзе
10:07
В Невском районе будут собирать беспилотный транспорт
09:16
В Ленобласти построят сладкий завод
09:03
В Петербурге растет спрос на азиатские продукты питания
01:59
Петербургское футбольное «Динамо» в 12-м туре второй лиги Б крупно победило «Рязань» – 3:0
01:32
«Ленинградец» победил костромской «Спартак» благодаря голу Бачинского, но вернуться в ФНЛ клубу из Ленобласти по итогам сезона – 2023/2024 не удалось
19:22
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «Ижорец»
13:58
Музей Эрарта представляет «скульптурный театр» Леонида Баранова
13:43
На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток
13:00
В Ленобласти в ДТП пострадал водитель иномарки и двое детей
12:57
В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже
12:47
На Будапештской в ДТП пострадала 15-летняя школьница
12:41
В Петроградском районе ограбили студента
12:37
На проспекте Ветеранов задержали налетчиков на магазин
12:33
В Колпино мужчина угрожал ножом продавцу в магазине
11:52
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
11:41
В Петербурге стартует фестиваль «ОКНА ОТКРОЙ»
11:38
На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомашин
10:56
Платная медицина стала более востребованной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество

Петербург и Гаутенг расширяют сотрудничество

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/a_belsky
Сотрудничество между Петербургом и провинцией Гаутенг выходит на новый уровень

«Питерец.ру» сообщает, что власти Санкт-Петербурга и провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике продолжают развивать партнерские отношения. Это сотрудничество охватывает различные сферы, включая экономику, культуру и образование.

Стороны планируют реализовать ряд совместных проектов, направленных на укрепление связей между регионами. В рамках сотрудничества будут проводиться регулярные встречи и консультации между представителями различных ведомств.

Кроме того, планируется обмен опытом и лучшими практиками в области управления и развития территорий. Это позволит Санкт-Петербургу и Гаутенгу обмениваться инновационными решениями и подходами к решению общих задач. В ближайшее время будут представлены более детальные планы касательно сотрудничества.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-07-2023, 22:17
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)
25-03-2025, 09:09
Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень
27-07-2023, 15:06
Петербург и Саратовская область будут развивать сотрудничество в различных областях
20-09-2022, 19:33
Петербург и Ростовская область расширяют горизонты сотрудничества
2-06-2025, 10:39
Россия и Бахрейн подпишут важный документ на ПМЭФ
Сегодня, 10:32
Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
Сегодня, 10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
Вчера, 13:43
На трассе «СПб-Морье» в ДТП пострадал мотоциклист-подросток
Вчера, 13:00
В Ленобласти в ДТП пострадал водитель иномарки и двое детей
Наверх