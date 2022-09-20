Петербург и Ростовская область расширяют горизонты сотрудничества

Сегодня в Смольном подписаны договоры о дальнейшем развитии межрегиональных связей Санкт-Петербурга и Ростовской области. Председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и Председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко подписали Соглашение о межпарламентском сотрудничестве, направленное на обмен опытом законотворческой работы.

– Для нас очень важно взаимодействие в области экономики, образования, культуры, спорта, патриотического воспитания, совместной реализации инфраструктурных проектов. У нас насыщенная программа сотрудничества. Один из важных аспектов – взаимодействие между простыми людьми, так называемая народная дипломатия. И это направление касается, прежде всего, представительной власти. Обязательно должен быть туристский обмен, обмен делегациями. Это способствует консолидации общества в тех непростых условиях, в которых мы находимся, – сказал спикер петербургского парламента. Александр Бельский также выразил пожелание в скором времени дополнить соглашение «дорожной картой» сотрудничества, так же, как это сделали главы исполнительной власти двух субъектов РФ.

Александр Ищенко отметил совместную работу двух регионов по восстановлению городов Донбасса, поддержке жителей освобожденных территорий. Он упомянул огромный опыт Петербурга в градостроительной сфере, который сегодня становится очень востребованным.

План мероприятий по развитию сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ростовской областью на 2023-2025 годы подписали Губернатор СПб Александр Беглов и Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Санкт-Петербург и Ростовская область на сегодняшний день взаимодействуют в сфере высшего и среднего профессионального образования, агропромышленного комплекса, физической культуры и спорта. Стороны совместно совершенствуют систему социального обслуживания, реализуют проекты в культурной среде и туризме, сотрудничают в области судостроения и судоремонта, совместно участвуют в проектах развития портовой инфраструктуры и дорожного строительства, а также активно развивают связи между государственными учреждениями здравоохранения. Первое соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано в 2015 году.

Кроме того, сегодня в Государственной академической капелле состоялась церемония открытия Дней культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге, в которой приняли участие руководители органов власти субъектов РФ. В течение трех дней на ведущих культурных площадках Северной столицы будут представлены лучшие спектакли донских театров, концертные программы творческих коллективов, выставки, представляющие государственные музеи области, а также промыслы, ремесла и исконные традиции донской земли.