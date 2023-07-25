ента новостей

22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
22:17
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)
18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
18:08
Депутат Заксобрания Павел Крупник будет активно помогать футбольному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург)
17:36
На КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда
15:43
В Енакиево строители из Ленобласти восстановят лицей
15:41
В Волховском районе отремонтируют дорогу к Пупышево от Мурманского шоссе
14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
14:25
Министр юстиции Новой Зеландии подал в отставку после обвинения в автокатастрофе
14:21
Правительство Израиля приняло закон об ограничении полномочий Верховного суда вопреки массовым протестам
13:21
В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста
13:14
Мариупольские школьники приехали в Петербург отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружных»
13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей
12:59
В Московском районе пенсионер перевел телефонным аферистам 11,6 млн рублей
12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
12:51
В Колпино мужчина сломал ребра бывшей сожительнице бросив в неё кирпич
12:43
В Петербурге задержаны злодеи, которые у мужчины под угрозой ножа отобрали мобильный телефон
12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
12:29
В центре Петербурга в ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
12:24
На трассе «А-120 Южное полукольцо» большегруз вылетел в кювет. Погиб пассажир
12:01
В Тихвине почтовый автомобиль сбил подростка на самокате
11:41
Петербург открыл искусство Африки для творческой молодежи из Мариуполя
11:39
Мост через реку Свирь разведут для прохода яхты «Хортица»
11:30
Полицейские задержали избивших деревянным брусом прохожего в Мурино
02:14
На шахматном турнире в Уральске петербуржцы Сергей Лобанов и Алексей Гоганов по-разному сыграли в 5-м туре, а Ниманн подбирается к лидерам
01:21
Малком – в Саудовскую Аравию, Адамов – в «Зенит», а Гойло – в Сочи
00:32
Председатель ЗаКСа Александр Бельский выразил соболезнования всвязи с гибелью полковника Евгения Вашунина, командовавшего «Ленинградским полком»
19:47
В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего
15:59
В Невском районе пресечена деятельность казино
15:22
Школьники из Владивостока познакомились с историей российского парламентаризма в Мариинском дворце
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)

Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)

0
18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)

Спикер петербургского парламента Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики во главе с Председателем Комитетов Законодательного Собрания Гаутенга Нкоси-Малобане Сзакеле. Приём состоялся в рамках экономического и гуманитарного форума, заявленного в программе второго Саммита Россия – Африка. В нём также приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Николай Бондаренко, заместитель представителя Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге Сергей Чернышев.

Приветствуя первую официальную делегацию ЮАР в Санкт-Петербурге, Александр Бельский подчеркнул важность народной дипломатии.

«Обмен делегациями, налаживание культурного диалога помогает гражданам обеих стран лучше понимать друг друга. Наше взаимодействие очень важно, потому что мы являемся народными избранниками. Столица провинции Гаутенг – город Йоханнесбург – значится городом-побратимом Санкт-Петербурга. В продолжение того партнёрства, которое установлено на уровне органов исполнительной власти, предлагаю заключить межпарламентское соглашение», – сказал спикер.

Нкоси-Малобане Сзакеле приняла проект Меморандума и пообещала передать документ на рассмотрение Законодательного Собрания региона.

Гаутенг – наиболее экономически развитая из всех девяти провинций ЮАР. Самая маленькая по территории, она остаётся одной из самых густонаселённых в республике и обеспечивает 36% ВВП страны. Именно здесь расположены золотоносные рудники. Санкт-Петербург выстраивает партнёрские отношения со столичным городом Гаутенга Йоханнесбургом с 2009 года.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-06-2022, 14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии
30-05-2023, 21:29
Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ
16-02-2023, 12:22
Александр Бельский встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии
16-09-2022, 13:48
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра
22-02-2023, 16:55
Александр Бельский встретился с родственниками погибших сотрудников МЧС
15-06-2023, 14:18
Мариинский дворец посетила делегация национального парламента Абхазии

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
0
69
Сегодня, 18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
0
78
Сегодня, 14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
0
94
Сегодня, 12:35
В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате
Наверх