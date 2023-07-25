Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)

Спикер петербургского парламента Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики во главе с Председателем Комитетов Законодательного Собрания Гаутенга Нкоси-Малобане Сзакеле. Приём состоялся в рамках экономического и гуманитарного форума, заявленного в программе второго Саммита Россия – Африка. В нём также приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Николай Бондаренко, заместитель представителя Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге Сергей Чернышев.

Приветствуя первую официальную делегацию ЮАР в Санкт-Петербурге, Александр Бельский подчеркнул важность народной дипломатии.

«Обмен делегациями, налаживание культурного диалога помогает гражданам обеих стран лучше понимать друг друга. Наше взаимодействие очень важно, потому что мы являемся народными избранниками. Столица провинции Гаутенг – город Йоханнесбург – значится городом-побратимом Санкт-Петербурга. В продолжение того партнёрства, которое установлено на уровне органов исполнительной власти, предлагаю заключить межпарламентское соглашение», – сказал спикер.

Нкоси-Малобане Сзакеле приняла проект Меморандума и пообещала передать документ на рассмотрение Законодательного Собрания региона.

Гаутенг – наиболее экономически развитая из всех девяти провинций ЮАР. Самая маленькая по территории, она остаётся одной из самых густонаселённых в республике и обеспечивает 36% ВВП страны. Именно здесь расположены золотоносные рудники. Санкт-Петербург выстраивает партнёрские отношения со столичным городом Гаутенга Йоханнесбургом с 2009 года.