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Питерец.ру » Экономика » Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества

Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область и Республика Беларусь будут развивать совместные производства, инфраструктурные проекты и образовательные программы.

В рамках XIII заседания рабочей группы по взаимодействию Ленинградской области и Республики Беларусь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков провели переговоры о перспективах расширения партнерских связей между регионами.

Александр Дрозденко подчеркнул, что ключевой задачей встречи является контроль за выполнением ранее достигнутых договоренностей и определение новых направлений сотрудничества. Он отметил успешное развитие двусторонних поставок товаров и технологий и предложил перейти к более глубокой интеграции, в частности, рассмотреть возможность создания совместных предприятий в перспективных для обеих сторон отраслях. Губернатор также предложил проработать новые логистические проекты с использованием портовой инфраструктуры Ленинградской области для выхода на международные рынки.

Мероприятие состоялось во Всеволожском районе, на территории курортного комплекса «Охта Парк».

В ходе заседания были затронуты вопросы взаимодействия в таких сферах, как строительство, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, продовольствие, ветеринария, среднее профессиональное образование, а также социально-гуманитарное сотрудничество. Обсуждались результаты реализации плана мероприятий и дорожных карт на 2024–2025 годы, направленных на интенсификацию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

По итогам встречи был подписан протокол XIII заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области с Республикой Беларусь, соглашение о сотрудничестве между Управлением ветеринарии Ленинградской области и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также соглашение о сотрудничестве между Международным центром реставрации Ленинградской области и Белорусской государственной академией искусств.

В рамках рабочего визита делегация Республики Беларусь посетила компанию «Орими», являющуюся крупнейшим в России производителем чая и натурального кофе.

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