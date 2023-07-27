Петербург и Саратовская область будут развивать сотрудничество в различных областях

В рамках саммита «Россия-Африка» губернатор Санкт‑Петербурга Александра Беглов обсудил с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным развитие сотрудничества между регионами.

«Петербуржцы высоко ценят продукты, поставляемые из Саратовской области. Необходимо развивать это направление. Поставки сельскохозяйственной продукции из вашего региона на рынок Петербурга будут востребованы», – отметил Александр Беглов.

Среди перспективных направлений сотрудничества губернаторы отметили промышленную кооперацию, взаимодействие в области машиностроения, радиоэлектронной промышленности и судостроения. В частности, расширение использования композитных материалов в промышленности, обмен опытом и технологиями в производстве оборудования для нужд ГЭС и ГРЭС, развитие кластера электронного приборостроения.

Саратовская область заинтересована в сотрудничестве со Средне-Невским судостроительным заводом по возможной поставке судов для обновления речного флота региона.

Сегодня в Северной столице работают троллейбусы саратовского производства. В Саратовскую область из Петербурга поставляются лифты, лакокрасочные материалы и другие товары.