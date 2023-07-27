Петербург и Саратовская область будут развивать сотрудничество в различных областях

В рамках саммита «Россия-Африка» губернатор Санкт‑Петербурга Александра Беглов обсудил с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным развитие сотрудничества между регионами.
Среди перспективных направлений сотрудничества губернаторы отметили промышленную кооперацию, взаимодействие в области машиностроения, радиоэлектронной промышленности и судостроения. В частности, расширение использования композитных материалов в промышленности, обмен опытом и технологиями в производстве оборудования для нужд ГЭС и ГРЭС, развитие кластера электронного приборостроения.
Саратовская область заинтересована в сотрудничестве со Средне-Невским судостроительным заводом по возможной поставке судов для обновления речного флота региона.
Сегодня в Северной столице работают троллейбусы саратовского производства. В Саратовскую область из Петербурга поставляются лифты, лакокрасочные материалы и другие товары.
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