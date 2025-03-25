Отношения СПб и Сантьяго-де-Куба вышли на новый уровень

«Питерец.ру» сообщает, что власти СПб и Сантьяго-де-Куба отметили новый этап в развитии сотрудничества между городами. По словам Александра Беглова, партнерские отношения вышли на новый уровень всестороннего развития. Это знаменательное событие свидетельствует о расширении горизонтов взаимодействия в различных сферах.

В рамках укрепления связей планируется обмен опытом в области культуры, образования и экономики. Представители обоих городов выразили уверенность в том, что совместные проекты будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

Это сотрудничество открывает новые возможности для развития туризма, культурного обмена и экономического сотрудничества между Петербургом и Сантьяго-де-Куба. Ожидается, что совместные инициативы будут способствовать укреплению связей между Россией и Кубой на городском уровне.