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Питерец.ру » Политика » В Северной столице все хорошо с миграцией

В Северной столице все хорошо с миграцией

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru
Глава Санкт-Петербурга обсудил миграционную ситуацию и межнациональные отношения

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге стабильная миграционная ситуация. По словам губернатора, в городе ведется комплексная работа по регулированию миграционных процессов. Принимаются меры для обеспечения правопорядка и адаптации мигрантов.

Особое внимание уделяется соблюдению законодательства в сфере миграции и интеграции приезжих в общество. Власти города продолжают работу по созданию комфортных условий для жизни и работы как для местных жителей, так и для мигрантов. Это способствует поддержанию стабильности в миграционной сфере.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются все необходимые шаги для обеспечения безопасности и благополучия горожан. По словам Беглова, стабильная миграционная ситуация в городе является результатом бережного отношения к традициям и слаженной работы городских служб.

Кроме того, в Северной столице гармонично развиваются межнациональные и межконфессиональные отношения. Это подчеркивает важность культурного и религиозного многообразия в жизни города.

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