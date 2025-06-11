В Северной столице все хорошо с миграцией

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге стабильная миграционная ситуация. По словам губернатора, в городе ведется комплексная работа по регулированию миграционных процессов. Принимаются меры для обеспечения правопорядка и адаптации мигрантов.

Особое внимание уделяется соблюдению законодательства в сфере миграции и интеграции приезжих в общество. Власти города продолжают работу по созданию комфортных условий для жизни и работы как для местных жителей, так и для мигрантов. Это способствует поддержанию стабильности в миграционной сфере.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются все необходимые шаги для обеспечения безопасности и благополучия горожан. По словам Беглова, стабильная миграционная ситуация в городе является результатом бережного отношения к традициям и слаженной работы городских служб.

Кроме того, в Северной столице гармонично развиваются межнациональные и межконфессиональные отношения. Это подчеркивает важность культурного и религиозного многообразия в жизни города.