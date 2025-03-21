Губернатор СПб о борьбе с коррупцией

Александр Беглов подчеркнул, что в Северной столице продолжают выстраивать эффективность антикоррупционной политики. В рамках этой работы в городе проводятся регулярные проверки и принимаются меры по предотвращению коррупционных проявлений. Отдельное внимание уделяется прозрачности деятельности органов власти и контролю за расходованием бюджетных средств.

Губернатор отметил, что борьба с коррупцией является приоритетом для городской администрации. В городе ведется активная работа по выявлению и пресечению коррупционных схем, а также по повышению правовой грамотности населения.

«Питерец.ру» обращает внимание, что власти Петербурга принимают комплексные меры для обеспечения честности и прозрачности в работе государственных структур. Это способствует созданию благоприятной среды для жизни и развития города.