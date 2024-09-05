Запретят ли мигрантов-таксистов в СПб?

«Питерец.ру» отмечает, что в некоторых регионах ввели запрет на работу в такси для иностранцев. В частности, такое ограничение начало действовать и в соседнем регионе – Ленобласти, оно продлится как минимум до конца текущего года. Пойдут по тому же пути в Петербурге, или же таксисты-иностранцы продолжат легально работать в СПб? В этой ситуации возможны различные сценарии.

По данным «Питерец.ру», этот вопрос будет обсуждаться Смольным. Там не торопятся вводить жесткие ограничения, поскольку подобные действия могут привести к негативному результату. Власти отмечают, что для обеспечения нужных рабочих мест в городе необходим и прирост мигрантов. Поэтому нельзя допускать шаги, которые негативно скажутся на экономике. Так что решение о запрете должно быть взвешенным.