К вирусам отнеслись серьезно

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прогнозируют благоприятную эпидемическую ситуацию. Например, за неделю заболеваемость ОРВИ выросла всего на 3%, несмотря на сезонный фактор.

Это стало следствием серьезного отношения петербуржцев к собственному здоровью. Прививку от гриппа сделали 2,8 млн человек. Что касается роста заболеваемости ковидом, здесь медики допускают такую вероятность.

Штаммы «Омикрон» и «Цербер» достаточно заразные, хотя и не приводят к тяжелым последствиям. Это может повлиять на распространение вируса. Так что необходимо уделить внимание вопросу профилактики.

В целом, в обстановке Петербург стабильная. Ситуация находится под контролем властей. В городе есть все необходимое для борьбы с вирусами.