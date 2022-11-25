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Питерец.ру » Общество » К вирусам отнеслись серьезно

К вирусам отнеслись серьезно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Петербуржцы позаботились о своем здоровье

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прогнозируют благоприятную эпидемическую ситуацию. Например, за неделю заболеваемость ОРВИ выросла всего на 3%, несмотря на сезонный фактор.

Это стало следствием серьезного отношения петербуржцев к собственному здоровью. Прививку от гриппа сделали 2,8 млн человек. Что касается роста заболеваемости ковидом, здесь медики допускают такую вероятность.

Штаммы «Омикрон» и «Цербер» достаточно заразные, хотя и не приводят к тяжелым последствиям. Это может повлиять на распространение вируса. Так что необходимо уделить внимание вопросу профилактики.

В целом, в обстановке Петербург стабильная. Ситуация находится под контролем властей. В городе есть все необходимое для борьбы с вирусами.

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