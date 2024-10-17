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Питерец.ру » Общество » Законопроект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов рассмотрят на следующей неделе

Законопроект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов рассмотрят на следующей неделе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Госдума планирует обсудить блокировку сайтов, рекламирующих незаконные услуги в сфере миграции, а также запрет на оказание посреднических услуг по приему экзаменов у мигрантов на следующей неделе.

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о введении внесудебной блокировки сайтов, предоставляющих и рекламирующих незаконные услуги для мигрантов, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«На следующей неделе также продолжим рассматривать вопросы изменения миграционного законодательства», – сказал спикер.

Володин подчеркнул, что сегодня в интернете можно найти десятки предложений о помощи мигрантам в сдаче экзаменов по русскому языку и истории. Кроме того, на следующей неделе планируется рассмотрение законопроекта, предполагающего введение полного запрета на работу посреднических организаций в сегменте приема экзаменов у мигрантов.
Ужесточение отдельных положений в сфере миграционной политики направлено на защиту прав и свобод граждан России, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Либерализация миграционной политики, как показывает опыт и нашей страны, и других государств, не приводит ни к чему хорошему. Наша цель – создать для иностранных граждан такие условия, при которых они смогут беспроблемно интегрироваться в наше общество. Без осуществления должного контроля со стороны государства это, к сожалению, сделать невозможно. Существующий порядок просто не справляется с текущими трендами миграционной политики, а это приводит к росту уровня социальной напряжённости. Поэтому повышение прозрачности миграционных механизмов, ужесточение ответственности за незаконную миграцию – одно из ключевых направлений работы Госдумы в этой сфере», – отметил депутат.

По данным правоохранительных органов, в России сейчас порядка 740 тыс. нелегальных мигрантов.

«Точное число иностранных граждан, находящихся в России незаконно, неизвестно. Значение, по разным оценкам, может колебаться в интервале 3-4 млн человек», – рассказал депутат.

По словам Немкина, за нелегальной миграцией неизбежно следует криминализация и других сфер. 

«Нелегальный мигрант будет нелегально работать, нелегально арендовать жилье, а чтобы поддерживать эту «нелегальность», вскоре появится и бизнес, оказывающий незаконные услуги. Компании, предоставляющие образовательные услуги для мигрантов – как раз яркий пример такого бизнеса. За рекламными предложениями про помощь в подготовке к экзаменам на самом деле кроются простые коррупционные схемы. Вместо реальной подготовки, иностранный гражданин получает сертификат, подтверждающий прохождение экзамена. Интернет пестрит сайтами, рекламирующими подобные услуги», – рассказал депутат.

По словам Немкина, введение инструмента внесудебной блокировки серьезно повлияет на ситуацию.

«Как и запрет на посредничество в вопросе приема экзаменов у мигрантов», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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