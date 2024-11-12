Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесудебной блокировке сайтов компаний, предоставляющих незаконные услуги в сфере миграции.
Из закона следует, что в реестр запрещенной информации будет включаться информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции. Это позволит осуществлять внесудебную блокировку такого контента.
Основанием по блокировке той или иной веб-страницы будет выступать решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации. За саму блокировку незаконного контента будет отвечать Роскомнадзор.
Долгое время миграционная политика в России была в достаточной степени либеральна, отметил один из авторов закона, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Ужесточение законодательства в этой сфере – в первую очередь, инструмент повышения прозрачности функционирования миграционных механизмов.
Немкин также пояснил, что блокировке подлежат и соответствующие страницы в социальных сетях. Владельцы соцсетей будут обязаны осуществлять мониторинг своих площадок в целях выявления информации о незаконных услугах в сфере миграции и также незамедлительно принимать меры по ограничению доступа к ней. Кроме того, блокировка ресурсов может быть произведена на основании обращений граждан.