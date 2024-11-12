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Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Президент России подписал закон о блокировке сайтов, предоставляющих незаконные миграционные услуги.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесудебной блокировке сайтов компаний, предоставляющих незаконные услуги в сфере миграции.
Из закона следует, что в реестр запрещенной информации будет включаться информация, содержащая предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции. Это позволит осуществлять внесудебную блокировку такого контента.
Основанием по блокировке той или иной веб-страницы будет выступать решение генерального прокурора РФ или его заместителя, вынесенное по факту обнаружения распространяемой с нарушением закона информации. За саму блокировку незаконного контента будет отвечать Роскомнадзор.
Долгое время миграционная политика в России была в достаточной степени либеральна, отметил один из авторов закона, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Как итог – мы столкнулись с ростом теневого миграционного рынка, на котором вид на жительство или разрешение на въезд можно получить не самыми легальными способами. Одно из ключевых последствий такого положения – это, конечно, развитие нелегального бизнеса, в котором задействованы трудовые мигранты», – отметил Немкин.

Ужесточение законодательства в этой сфере – в первую очередь, инструмент повышения прозрачности функционирования миграционных механизмов.

«Любой вопрос в сфере миграции должен решаться в соответствии с действующим законодательством и только правовыми способами. Цель государства – создать условия для интеграции иностранных граждан в наше общество, а также добиться прозрачности всех миграционных процессов. Подчеркну, что мигранты не раз становились жертвами сайтов, обещающих решение любых вопросов за соответствующую плату, значительная часть которых – ресурсы обычных мошенников», – сказал депутат.

Немкин также пояснил, что блокировке подлежат и соответствующие страницы в социальных сетях. Владельцы соцсетей будут обязаны осуществлять мониторинг своих площадок в целях выявления информации о незаконных услугах в сфере миграции и также незамедлительно принимать меры по ограничению доступа к ней. Кроме того, блокировка ресурсов может быть произведена на основании обращений граждан.

«Главное, чтобы все участники взаимодействия оперативно выполняли требования нового законодательства. В частности, социальные сети, которые в последнее время лидируют по объему подобного контента», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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