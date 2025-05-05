Продолжаем дружить с Кубой

«Питерец.ру» сообщает, что глава Кубы Диас-Канель приехал в СПб, приняв приглашение Владимира Путина. Руководитель дружественного нам государства разделит с нами радость при праздновании 80-летнего юбилея окончания ВОВ.

Александр Беглов поблагодарил гостя за участие в торжественных мероприятиях, подчеркнув важность его визита в Петербург. Александр Дмитриевич также отметил подвиг блокадного Ленинграда, который выстоял благодаря героизму людей. Свой вклад внесли и кубинские патриоты.

Глава СПб вспомнил и о визите Фиделя Кастро в Ленинград в 1963 году, который приветствовали тысячи горожан. Губернатор выразил признательность за того, что Диас-Канель почтил память советских воинов во время церемонии в кубинской столице.