Губернатор поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от Блокады

«Питерец.ру» сообщает, что глава СПб Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он подчеркнул, что эта дата является символом несгибаемой воли, мужества и героизма жителей города.

В своем обращении губернатор напомнил о том, что блокада Ленинграда продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч людей. Он выразил глубокую благодарность ветеранам и всем, кто пережил те страшные события, за их стойкость и терпение.

Александр Беглов также отметил, что память о блокаде Ленинграда остается живой в сердцах горожан. Он призвал всех жителей города сохранить и передать будущим поколениям историю тех трагических событий.