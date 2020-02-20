Путин и Беглов встретились в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин провел встречу с губернатором Александром Бегловым. Это произошло во время визита главы государства в Северную столицу.

Беглов поблагодарил Владимира Владимировича за помощь и поддержку в отношении города. На выкуп объектов социального назначения было выделено 10,6 млрд. руб. В 2019 году в Петербурге было построено 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов.

Александр Дмитриевич рассказал о проекте арт-парка, транспортной реформе, жилой застройке и мероприятиях по подготовке к празднованию 75-летия Победы. Беглов доложил о том, как происходит реализация национальных проектов в городе. Президент выразил готовность и дальше выделять средства для Петербурга.