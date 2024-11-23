СПб строит отношения с Кубой

Взаимоотношения России и Кубы развиваются благодаря схожей позиции лидеров стран, которые выступают за принципы честности и справедливости в условиях многополярного мира. При этом сотрудничество переходит и на региональный уровень.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов посетил кубинскую столицу Гавану, где встретился с зампредом правительства страны Рикардо Карисасом. Петербургский градоначальник отметил, что между СПб и Кубой продолжает расти товарооборот.

Так, в 2023 году он достиг уровня 10,6 млн. долларов, что в 4,5 раза превышает показатели 2022-го. Заметно выросли поставки мебели, лекарств и химической органики. Петербург подписал ряд соглашений с партнерами из Гаваны. Темпы сотрудничества наращиваются и в других сферах – в деловой, культурной, образовательной, туристической и медицинской.