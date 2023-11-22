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Питерец.ру » Общество » День открытия ладожской ледовой Дороги Жизни

День открытия ладожской ледовой Дороги Жизни

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Опубликовал: Вадик Котов
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Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам в День начала работы ладожской ледовой Дороги Жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил свою глубокую признательность ветеранам и жителям блокадного Ленинграда в связи с Днем начала работы ладожской ледовой Дороги Жизни.

Этот исторический день, который отмечается 22 ноября, символизирует начало автомобильного движения по Дороге Жизни, которая была жизненно важным путем доставки хлеба в блокадный Ленинград во время Великой Отечественной войны. Александр Беглов подчеркнул, что создание Дороги Жизни было возможно благодаря усилиям множества людей. Ведущие институты, рабочие, инженеры и обычные горожане внесли свой вклад в этот грандиозный проект.

Особую благодарность губернатор выразил водителям, которые каждый день рисковали своей жизнью, перевозя хлеб через замерзшую Ладогу. Беглов выразил глубокий уважение и признательность защитникам Родины, жителям блокадного города, ветеранам Дороги Жизни, труженикам тыла и детям войны. Эти люди смогли преодолеть невероятные трудности и жестокие испытания, сохраняя надежду и силу духа в самые темные времена.

В заключение своего письма, губернатор пожелал всем мира и добра. Он подчеркнул важность помнить и чтить подвиги тех, кто стоял на защите города и страны во время блокады. Эта история должна служить нам уроком и напоминать о значимости солидарности и силе нашего единения в лице непреодолимой воли к победе.

В ответ на письмо губернатору Беглову поступили многочисленные благодарности и пожелания мира. Люди отметили, что такие важные события и памятные даты помогают сохранить и передать будущим поколениям историческую память и ценности, которые нельзя забыть.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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