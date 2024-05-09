ента новостей

12:15
В Петербурге на Дворцовой площади завершился парад Победы
11:13
На Бестужевской улице автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
11:04
В Ленинградской области празднуют День Победы
09:21
Глава СПб поздравил с Днем победы
08:52
Сколько тратят на доставку еды?
03:10
Кирилл Шубин помог петербургской «СШ по шахматам и шашкам – 1» одержать минимальную победу над воронежцами в 7-м туре командного чемпионата России в Сочи, а «коммунисты» растоптали Подмосковье – 5:1
02:55
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила Подмосковье в 7-м туре чемпионата России в Сочи и занимает четвёртое место
02:35
Гандбольный «Зенит» смог одержать минимальную победу над «Чеховскими медведями» в гостях, но по сумме двух матчей в финале сыграет клуб из Подмосковья
22:09
На улице Пограничника Гарькавого иномарка сбила 9-летнего самокатчика
12:56
На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина"
12:50
В Петербурге из-за ссоры отца с соседкой пострадала двухлетняя девочка
10:10
Появится ли новый премьер?
09:46
Как провели месяц благоустройства
09:30
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого»
02:31
После поражения от Подмосковья со счётом 2:4 петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам» занимает 7-е место после 6-го тура командного чемпионата России в Сочи
02:14
В 6-м туре женского «командника» в Сочи шахматная сборная Москвы разгромила краснодарок, а «Сима-ленд» справилась с Татарстаном
16:54
«Трамвай Победы» проехал в Московском районе в преддверии 9 Мая
16:51
Закрытие трамвайного и троллейбусного движения 9 мая
13:32
Проблемы отцовства обсудят в общественном пространстве «СреДА!»
13:20
В Роскомнадзоре рассказали, чем опасны зарубежные поисковые боты
09:43
В Петербурге задержали отца с сыном, избивших водителя большегруза
09:33
В Петроградском районе дорожный конфликт закончился выстрелом из аэрозольного пистолета
09:20
В Петербурге задержали злодея, который изрезал и ограбил мужчину на Партизана Германа
08:36
Альтернативы Путину нет
08:19
Глазков о рогах лося
02:20
В 5-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам» проиграла, а матч лидеров – «КПРФ» и ШСМ – завершился вничью
22:56
В 5-м туре женского командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ по шахматам и шашкам – 1» победила краснодарскую «Кассиопею», а «Сима-ленд» разгромила ШСМ
22:37
Только ничьей добился «Зенит» в Воронеже: «Факел» спасся благодаря пенальти в концовке, счёт – 1:1
22:18
Футбольный «Ленинградец» одержал первую победу в матче ФНЛ с ноября, выиграв в гостях у «Кубани» со счётом 2:0
19:34
Выставка «Маленькая страна»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Глава СПб поздравил с Днем победы

Глава СПб поздравил с Днем победы

0
56
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gov.spb.ru
Александр Беглов поздравил жителей города с 9 мая

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов поздравил жителей СПб с 9 мая. Он сделал это на своем Телеграмм-канале. Александр Дмитриевич подчеркнул важность этого дня для нашей страны.

79 лет назад народ встретил новость со слезами и ликованием. Люди ждали этого долгих 4 года. День победы стал священным праздником для российского народа, который продолжает оставаться победителем.

Беглов отметил, что борьба с нацизмом идет и сегодня. Наши соотечественники делают это на полях сражений, продолжая подвиг предыдущих поколений. Градоначальник также поздравил ветеранов ВОВ и почтил память погибших защитников Родины.

Сегодня по всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню победы. Россия отмечает один из важнейших праздников в своей истории.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-06-2022, 08:30
Поздравил с Троицей
23-02-2023, 09:04
Бельский поздравил с праздником
10-08-2022, 16:27
Беглов почтил память Анатолия Собчака
1-07-2019, 08:43
Балтийскому заводу уделяют внимание
22-08-2019, 10:07
День триколора
10-09-2022, 15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 11:13
На Бестужевской улице автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
0
99
Вчера, 22:09
На улице Пограничника Гарькавого иномарка сбила 9-летнего самокатчика
0
201
6-05-2024, 12:55
В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода
0
192
6-05-2024, 09:24
Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников
Наверх