Глава СПб поздравил с Днем победы

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов поздравил жителей СПб с 9 мая. Он сделал это на своем Телеграмм-канале. Александр Дмитриевич подчеркнул важность этого дня для нашей страны.

79 лет назад народ встретил новость со слезами и ликованием. Люди ждали этого долгих 4 года. День победы стал священным праздником для российского народа, который продолжает оставаться победителем.

Беглов отметил, что борьба с нацизмом идет и сегодня. Наши соотечественники делают это на полях сражений, продолжая подвиг предыдущих поколений. Градоначальник также поздравил ветеранов ВОВ и почтил память погибших защитников Родины.

Сегодня по всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню победы. Россия отмечает один из важнейших праздников в своей истории.