Финны столкнулись с трудностями

«Питерец.ру» отмечает, что Финляндия закрыла границы для Петербурга и России вообще, из-за чего столкнулась с проблемой рабочей силы. Наши северные соседи испытывают нехватку трудоспособного населения и каждый год привлекают от 44 тыс. мигрантов.

Раньше на заработки в Финляндию отправлялись петербуржцы и жители других российских городов. Но теперь финны вынуждены обращать внимание на другие рынки. Так, поиск рабочих рук ведется на азиатском и африканском континенте.

При этом Финляндия столкнулась с проблемой снижения рождаемости, которая упала до рекордных показателей. Рост населения происходит только за счет переселенцев из других стран. Аналитики считают, что данная тенденция приведет к ухудшению уровня жизни в Финляндии.