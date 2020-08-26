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Питерец.ру » Общество » Если в Прибалтику и Финляндию нельзя…

Если в Прибалтику и Финляндию нельзя…

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Куда поехали петербуржцы вместо Финляндии и стран Прибалтики

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые страны остаются сейчас закрытыми для российских граждан. В частности, наши соотечественники не могут посещать Финляндию и Прибалтику. В результате этого петербуржцы выбирали другие направления для путешествий.

По данным опроса, жители Северной столицы отдали предпочтение отдыху в Ленобласти и городах близлежащих регионов страны. Туда готовы отправиться 30% опрошенных. 23% готовы отдохнуть в Калининграде, а 15% выбрали Крым и Сочи.

В числе популярных направлений также оказались Поволжье и юг России. Кто-то из петербуржцев предпочел и вовсе не покидать город. В общем невозможность отправиться в Финляндию и Прибалтику не стала для жителей города на Неве проблемой.

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