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Питерец.ру » Политика » Финляндия остается закрытой

Финляндия остается закрытой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
raja.fi
Россиянам по-прежнему нельзя выезжать в Финляндию

«Питерец.ру» сообщает, что жители России до сих пор не могут посещать Финляндию. Правительство этой скандинавской страны продлило действующие ограничения на въезд. Причем это продление происходило неоднократно.

Ранее ограничения были продлены до 12 января. Теперь въезд в Финляндию запретили до 9 февраля. Финское правительство не видит необходимости ослаблять ограничения. Оно мотивируют это тем, что в большинстве стран ситуация с коронавирусом хуже, чем в Финляндии. Поэтому наши северные соседи решили предпринять необходимые меры предосторожности.

Напоминаем, что жителям России запрещено посещать Финляндию с весны прошлого года. Когда этот запрет будет снять, сказать трудно.

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