Северные соседи продолжают наглеть

«Питерец.ру» отмечает, что между Россией и Финляндией развивались хорошие соседские отношения. Однако изменившиеся политические условия спутали все карты – произошел разворот на 180 градусов.

В итоге финское государство быстро превратилось во враждебно настроенное к нам. Достаточно упомянуть о вступлении этой страны в НАТО и вспомнить некоторые заявления политических деятелей Финляндии.

Теперь финны пошли еще дальше. Их власти арестовали недвижимость россиян – под санкции попали более 40 объектов на территории этой страны, их общая стоимость превысила 38 млн. евро. При этом в Финляндии могут продолжить ограничительные меры в отношении собственности российских граждан.

Естественно, наши власти выразили решительный протест. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.