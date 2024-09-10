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Питерец.ру » Политика » Бельский высказался о Беглове

Бельский высказался о Беглове

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Скипер ЗакСа поделился мнением о работе губернатора

«Питерец.ру» сообщает, что глава петербургского парламента Александр Бельский высказал мнение относительно работы губернатора Беглова. Спикер ЗакСа дал высокую оценку деятельности градоначальника.

По словам Бельского, при Беглове СПб стал мегаполисом 21-го века. Причем он продолжит развиваться и дальше, поскольку градоначальник привлек хорошую команду единомышленников, которую продолжит возглавлять и после выборов.

За последние 5 лет доходы города выросли в 2 раза. Вкладываются большие деньги в развитие города – инвестиции увеличились в 5 раз. Появилось множество новых учреждений – более 300 образовательных и 50 медицинских. Также при губернаторе Беглове была решена проблема обманутых дольщиков, проведена транспортная реформа и реализовано много других проектов.

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