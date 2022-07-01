Бельский доволен работой

«Питерец.ру» сообщает, что спикер петербургского парламента Александр Бельский поделился впечатлением об этой работе. Александр Николаевич подчеркнул, что ему комфортно работать в ЗакСе. В парламенте он находится среди команды единомышленников.

Причем это большой коллектив из 50 человек. Для Бельского важно, что он там не один. У всех парламентариев общие цели. Хотя это разные люди, с различными взглядами и убеждениями. Но вместе они образуют команду, которая трудится вместе с руководителем.

Александр Бельский считает себя командным игроком. Глава парламента любит футбол, который является командным видом спорта. Александр Николаевич некоторые параллели между этим видом спорта и своей работой. Для него важно чувствовать поддержку коллег. Бельский подчеркивает, что решения, которые принимаются в ЗакСе, являются именно решениями команды.