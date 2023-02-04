«Питерец.ру» сообщает, что глава петербургского ЗакСа Александр Бельский высказался об антироссийском единстве Запада. По словам Александра Бельского, такое единство – это просто блеф. Его не существует в реальности.

Например, в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве приехал Пьер де Голь. Это внук бывшего президента Франции, который решил отдать дань уважения нашим воинам. Де Голь был восхищен силой нашего народа и любовью к своей стране.

Люди, которые хорошо относятся к нашей стране – не редкость. Так что заявления о единстве антироссийских настроений на Западе явно преувеличены. Нельзя отрицать, что такие настроения есть. Но имеется и совершенно противоположная тенденция.