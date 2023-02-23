Бельский поздравил с праздником

«Питерец.ру» сообщает, что спикер парламента Александр Бельский поздравил народ с праздником 23 февраля. Руководитель петербургского парламента напомнил о великих победах прошлого. Он упомянул знаменитых полководцев прошлого и героев ВОВ.

По словам Бельского, нашего народу присущи стойкость и мужество. Сегодня мы живем в сложных условиях. Продолжается военная операция на Украине. Александр Николаевич поблагодарил всех тех, кто сражается и защищает нашу родину. Он отметил профессионализм и мужество бойцов. Обратившись к этим людям, Бельский сказал, что мы с нетерпением ждем их возвращения.

С Днем защитника отечества также поздравил губернатор Беглов. Свое поздравительное видеообращение записал и президент Путин.