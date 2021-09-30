Выбрали нового спикера ЗакСа

Последние 10 лет главой петербургского ЗакСа был Вячеслав Макаров. Он сменил на этом посту Вадима Тюльпанова и остался руководителем на долгие годы. Вячеслав Серафимович работал при губернаторе Полтавченко и Беглове. Но в этом году Макаров сложил свои полномочия.

В результате депутатам ЗакСа пришлось выбирать нового руководителя. На этот пост претендовали три человека Александр Бельский из «Единой России», Вячеслав Бороденчик из КПРФ и «яблочник» Александр Шишлов.

Логично, что тягаться с «единороссом» никто не смог, и представитель партии власти одержал победу. За Бельского проголосовало 40 депутатов парламента. Теперь он стал новым спикером ЗакСа.

«Питерец.ру» поздравляет Александра Николаевича с этим назначением и желает ему удачи на новом поприще. Раньше Бельский занимал пост вице-губернатора в структуре петербургского правительства. Теперь заместитель Беглова переходит на новую должность.