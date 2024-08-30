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Питерец.ру » Политика » Петербуржцы уверены в победе Беглова

Петербуржцы уверены в победе Беглова

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Большинство петербуржец поддерживают действующего губернатора

«Питерец.ру» сообщает, что по результатам опроса ВЦИОМ виден высокий уровень доверия по отношению к главе СПб. В победе губернатора на выборах мало кто сомневается. Сегодня рейтинг Беглова составляет 76%.

Жители города видят успехи, которых удалось достичь Александру Дмитриевичу. Ему удается держать под личным контролем многие направления. Губернатор эффективно взаимодействует с федеральным центром, за счет чего Петербургу удалось привлечь необходимое финансирование и реализовать важные проекты.

Также Беглов хорошо знаком со многими отраслями. Хотя губернатор проводит координационные советы и делегирует задачи своим заместителям, некоторые мероприятия проводит сам, причем Александр Дмитриевич вникает в детали. Отдельного упоминания заслуживает его внимание к ветеранам, блокадникам и людям пожилого возраста. Логично, что петербуржцы доверяют такому руководителю. 

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