Беглов теперь и в «Телеграме»

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы открыл канал в Telegram. Александр Беглов намерен размещать там новости о жизни Петербурга. По словам градоначальника, открытость является одним из главных принципов петербургского правительства.

Губернатор уже начал делать публикации на своем канале. Первый пост появился 12 марта. Глава города активно задействует в своей работе социальные сети. У Александра Беглова уже есть своя страничка в «ВКонтакте».

Там он информирует граждан о событиях города, сообщает о работе, взаимодействует с людьми. Петербуржцы могут оставлять Александру Дмитриевичу свои просьбы, пожелания, обращаться по различным вопросам.

Хорошо, когда руководители столь высокого ранга используют новые технологии. Получается, что социальные сети помогают Беглову в работе. Повышается эффективность городского правительства.