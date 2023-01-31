Политолог Пашковский счел преждевременными разговоры о переизбрании Беглова на губернаторский пост

Ситуация с выборами градоначальника в Петербурге может измениться. До самой процедуры еще полтора года, заявил политолог Евгений Пашковский.

Эксперт прокомментировал участившиеся в Сети сообщения о переизбрании губернатора Александра Беглова. Пашковский счел преждевременными разговоры об этом. Однако не исключил вероятность, что Беглов вновь может возглавить администрацию Петербурга.

«Мы понимаем, что в России 24-й год будет интересным – выборный цикл будет на федеральном уровне, президента будут выбирать, губернатора будут выбирать, будет очень серьезная кампания. Поэтому принципиальные решения будут приняты к концу этого года. Но вполне возможно, что президент дал определенные гарантии Александру Дмитриевичу, что Александр Дмитриевич получил поддержку», – говорится в комментарии политолога для прессы.

Ранее стало известно, что Беглов якобы заручился поддержкой президента России Владимира Путина на предстоящих выборах губернатора. Официальных заявлений по этому поводу не было.

Тем временем петербуржцы в массовом порядке жалуются на градоначальника из-за неубранного снега, транспортной и мусорной реформ. К этому добавились и коммунальные аварии в виде прорывов теплотрасс. Ситуация может негативно повлиять на рейтинги Беглова, утверждают журналисты.