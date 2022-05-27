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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы назвали губернатора «чудом-юдом» после казуса на Дне города

Петербуржцы назвали губернатора «чудом-юдом» после казуса на Дне города

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Петербуржцы назвали губернатора «чудом-юдом» после казуса на Дне города

Губернатор Александр Беглов подарил петербуржцам новые поводы для шуток и мемов на День города.

27 мая Петербург отметил 319-летие, в честь чего губернатор Александр Беглов отправился на могилу его основателя императора Петра I в Петропавловскую крепость и возложил цветы. В этот же момент на другом берегу Невы флаг Петербурга упал прямо у знаменитого изваяния царя — Медного всадника. Жители города нашли это довольно символичным.

После этого петербуржцы посмеялись над идеей конкурса, предложенного Бегловым. Тот объявил приз за лучшее поздравление с Днем города: самому красноречивому обещали путевку на отдых всей семьей. Хотя после устроенных командой Беглова административных коллапсов Петербург можно поздравить уже с тем, что он пережил зиму.

Комментаторы в Сети вежливо интересуются, неужели чиновнику больше нечего делать? Некоторые призывают Беглова оставить их «в покое» и покинуть город.

https://vk.com/wall-93689446_218231?reply=218235

Особо недовольные предложили губернатору поискать себя в другом месте, например, съездить в Мариуполь, который уже в скором времени станет побратимом Петербурга. Хотя в том же сообщении было отмечено, что мариупольцев тогда будет жалко, но и в Северной столице терпеть свое «чудо-юдо» уже не могут.  

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