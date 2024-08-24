«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице наблюдается религиозная терпимость. Местные власти проводят разумную политику в этой сфере, что способствует мирному сосуществованию различных религий.

Например, недавно губернатор Беглов провел несколько встреч с представителями разных конфессий. Между властью и религиозным сообществом налажен нормальный диалог. Нечто подобное происходит и в некоторых других регионах.

К сожалению, на Украине ситуация совершенно иная. Украинская Православная Церковь, относящаяся к Московскому Патриархату, оказалась под запретом, а ее прихожан продолжают притеснять. Эти гонения на верующих не укладываются в голове. Так не поступали даже в атеистическом Советском Союзе.