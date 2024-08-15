Губернатор встретился и с католиками

«Питерец.ру» уже писал, что губернатор Беглов встречался с патриархом Кириллом, протестантскими пасторами и руководством мусульман. Однако серия встреч градоначальника с верующими различных конфессий продолжилось.

На этот раз Александр Дмитриевич побеседовал со служителями Католической церкви. Во время встречи, как и ожидалось, был затронут вопрос традиционных ценностей. Помимо этого, стороны коснулись темы культурных объектов.

Губернатор подчеркнул, что СПб является многоконфессиональным городом. При этом католики всегда занимали в нем важное место. По словам Беглова, верующие этой церкви внесли большой вклад в развитие города.

Напоминаем, что Католическая церковь является самой большой христианской конфессией в мире. Общая численность прихожан превышает 1 млрд. человек. В Петербурге работает 7 католических приходов.