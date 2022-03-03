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Питерец.ру » Общество » Без Кью-Ар кодов

Без Кью-Ар кодов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Северной столице отменяют Кью-Ар коды

Тема коронавируса, вакцинации и все, что связано с этим, отходит на второй план. Во-первых, наблюдается некоторых спад заболеваемости. Во-вторых, особое внимание сейчас приковано к событиям на Украине.

В этой связи в некоторых регионах отменяют Кью-Ар коды. Напряженность внутри страны сейчас не нужна. Власти хочет, чтобы к ней проявляли лояльность, поскольку в этом возникает острая необходимость.

В Северной столице Кью-Ар коды перестанут действовать с завтрашнего дня. Граждане не обязаны будут предъявлять их при посещении кафе, ресторанов и других мест, где эти сертификаты раньше требовались.

«Питерец.ру» отмечает, что сами сертификаты не утрачивают свою актуальность. Они по-прежнему выдаются людям, прошедшим вакцинацию, а также тем, кто имеет необходимый уровень антител. Но весь этот ковидный ажиотаж постепенно сходит на нет.

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