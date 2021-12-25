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Питерец.ру » Общество » Другое Рождество

Другое Рождество

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
otkritkiok.ru
Петербургские католики и протестанты празднуют Рождество

Православная Церковь имеет доминирующие позиции в России среди остальных христианских конфессий. Однако в нашей стране есть еще католики и протестанты. Сегодня верующие этих конфессий празднуют Рождество Христово. Так что у петербургских христиан, которые не имеют отношения к православию, сегодня большой праздник.

Разница в датах обусловлена тем, что церкви отмечают это события исходя из разных календарей – григорианскому и юлианскому. Вот и получается, что у одних этот праздник выпадет на 7 января, у других – на 25 декабря.

Принципиальной разницы здесь нет. Тем более что этот праздник был введен в IV веке императором Константином. Первые христиане его не отмечали. Константин же заменил языческий праздник Солнца на Рождество. Но идея была хорошей, поскольку верующих появляется еще один повод вспомнить о Христе.

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