Австрийке отказали в политическом убежище

На фоне происходящего в мире появляется немало иностранных граждан, желающих перебраться в нашу страну. При этом кто-то и вовсе начинает просить политического убежища.

«Питерец.ру» сообщает, что таким человеком стала австрийка Нурит Шаллер. Ее дело даже рассматривал суд Петербурга. Женщина заявила, что хочет остаться в России, поскольку боится за свою жизнь. Это связано с ее взглядами – она является иудейкой и приверженцем традиционных ценностей – а также большим количеством восточных мигрантов, которые приехали в Европу.

Шаллер призналась, что обстановка в Австрии неспокойная, там притесняют евреев, растет этническая преступность, а смена пола у детей закреплена законодательно. Поэтому женщина очень хочет жить в России.

Однако, несмотря на эти факторы, суд СПб все же отказал в предоставлении политического убежища. Россия, конечно, щедрая душа, но просто так принимать всех желающих мы не можем – для этого должны быть определенные основании. Скорее всего, их оказалось недостаточно.