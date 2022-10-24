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Питерец.ру » Политика » Кто-то хочет в Финляндию

Кто-то хочет в Финляндию

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Некоторые россияне стали просить убежище в Финляндии

«Питерец.ру» сообщает, что за последний месяц около 500 жителей России захотели уехать в Финляндию. Это произошло после того, как в нашей стране началась частичная мобилизация.

Желающие эмигрировать в Финляндию были и раньше. Ежегодно в эту северную страну поступало от 200 до 500 соответствующих заявлений из РФ. Однако сейчас таковых стало намного больше. Так с начала 2022 года переехать в Суоми захотели 915 человек. Примечательно, что в октябре финны стали реже отказывать нашим соотечественникам во въезде в страну. В сентябре ситуация была несколько иной.

Начало военной операции на Украине вызвало разную реакцию в российском обществе. Большинство поддерживают политику нашего президента. Но есть и те, кто имеет другую точку зрения. Некоторые из таких людей хотят эмигрировать.

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