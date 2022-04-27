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Питерец.ру » Общество » Буланова уезжать не собирается

Буланова уезжать не собирается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Татьяна Буланова не намерена уезжать за границу

Петербургская певица Татьяна Буланова не стала осуждать звезд, которые покинули страну из-за спецоперации на Украине. По словам Татьяны, это их проблемы и решения. Обсуждать чужую жизнь она не стала.

При этом Буланова заявила, что ей не стыдно за Россию, и уезжать отсюда она не намерена. Артистка призналась, что не имеет еще одного гражданства. Она никогда не собиралась покидать родную страну, поэтому не создавала для себя запасного аэродрома за рубежом.

«Питерец.ру» напоминает, что некоторые звезды шоу-бизнеса покинули Россию, поскольку не разделяют политику власти по украинскому вопросу. Среди этих людей Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие.

Причем кто-то уехал из страны с большим шумом. Такое поведение звезд вызвало огромную волну критики. Большая часть россиян понимают действия власти и поддерживают позицию Путина по Украине. Как видим, среди этих граждан оказываются и артисты.

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