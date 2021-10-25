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Питерец.ру » Политика » Финляндия боится рисков

Финляндия боится рисков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rossaprimavera.ru
Финляндия хочет проанализировать риски от строительства совместной АЭС

«Питерец.ру» сообщает, что власти Финляндии намерены оценить риски от строительства совместной АЭС. Наших скандинавских соседей беспокоит, что в этом совместном проекте участвует «Росатом».

Финская сторона хочет учесть экономические и геополитические риски такого строительства. Минобороны Финляндии беспокоит ситуация неопределенности. Это связано с экономическими кризисом в РФ и санкциями в отношении нашей страны. Еще финны не хотят допустить ситуацию, когда топливо для АЭС будет поставляться только из России.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас проект оценивается в 7 млрд евро. Это на 500 млн больше, чем оценивалось первоначально. Финская сторона боится, что объективные проблемы вокруг России скажутся на финансировании проекта.

Сначала были достигнуты договоренности, а потом Запад ввел санкции против «Росатома». Поэтому требуется дополнительная оценка рисков. В данном случае финнов можно понять.

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