Финляндия боится рисков

«Питерец.ру» сообщает, что власти Финляндии намерены оценить риски от строительства совместной АЭС. Наших скандинавских соседей беспокоит, что в этом совместном проекте участвует «Росатом».

Финская сторона хочет учесть экономические и геополитические риски такого строительства. Минобороны Финляндии беспокоит ситуация неопределенности. Это связано с экономическими кризисом в РФ и санкциями в отношении нашей страны. Еще финны не хотят допустить ситуацию, когда топливо для АЭС будет поставляться только из России.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас проект оценивается в 7 млрд евро. Это на 500 млн больше, чем оценивалось первоначально. Финская сторона боится, что объективные проблемы вокруг России скажутся на финансировании проекта.

Сначала были достигнуты договоренности, а потом Запад ввел санкции против «Росатома». Поэтому требуется дополнительная оценка рисков. В данном случае финнов можно понять.