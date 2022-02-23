«Питерец.ру» сообщает, что 70-летняя пенсионерка потеряла более миллиона руб., думая, что осуществляет инвестиции. На самом же деле женщину просто обманули и убедили перевести деньги на разные счета. Поняв это, она обратилась в полицию.

По имеющимся данным, с 18 января по 10 февраля пенсионерка совершила несколько переводов на общую сумму 1,1 млн. руб. Женщина делала это через приложение банка «Тинькофф». К таким шагам ее побудил неизвестный, связавшийся с ней в Скайпе. Он предложил пенсионерке зарабатывать на инвестициях. К сожалению, женщина клюнула на удочку мошенника.

Тема инвестиций сейчас является очень популярной. Многие люди проявляют к этому интерес, ведь желающих получать дополнительный доход оказывается немало. Этим и пользуются злоумышленники, внедряющие свои мошеннические схемы. Жертвой одной из них как раз и стала героиня нашей истории. Женщина просто думала, что инвестирует…