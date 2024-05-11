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Питерец.ру » Политика » Мишустин ожидаемо сохранил пост

Мишустин ожидаемо сохранил пост

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
interfax.ru
Мишустин снова назначен главой правительства РФ

«Питерец.ру» сообщает, что Михаил Мишустин остался премьером. Так что неожиданностей не произошло – президент предложил кандидатуру Михаила Владимировича, а парламентарии ее поддержали. После этого глава государства подписал необходимый указ.

Губернатор СПб поздравил Мишустина с переизбранием. По словам Беглова, президент и депутаты выразили доверие премьеру. Александр Дмитриевич отметил, что правительство Мишустина добилось хороших результатов. Это рост экономики, несмотря на санкции и накалившуюся обстановку в мире, реализация социальных программ и расширение продукции ОПК для решения задач СВО.

Как говорится, человек находится на своем месте. Михаил Мишустин заслуженно сохранил свою должность.

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