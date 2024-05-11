Мишустин ожидаемо сохранил пост

«Питерец.ру» сообщает, что Михаил Мишустин остался премьером. Так что неожиданностей не произошло – президент предложил кандидатуру Михаила Владимировича, а парламентарии ее поддержали. После этого глава государства подписал необходимый указ.

Губернатор СПб поздравил Мишустина с переизбранием. По словам Беглова, президент и депутаты выразили доверие премьеру. Александр Дмитриевич отметил, что правительство Мишустина добилось хороших результатов. Это рост экономики, несмотря на санкции и накалившуюся обстановку в мире, реализация социальных программ и расширение продукции ОПК для решения задач СВО.

Как говорится, человек находится на своем месте. Михаил Мишустин заслуженно сохранил свою должность.