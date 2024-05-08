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Питерец.ру » Политика » Появится ли новый премьер?

Появится ли новый премьер?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sppkk.ru
Будет ли в стране смена главы правительства?

«Питерец.ру» отмечает, что Правительство РФ ушло в отставку. Это связано с официальным вступлением президента в должность – таковы требования российского законодательства.

Пока действующие министры и глава Кабмина Михаил Мушустин продолжают свою работу, но уже делают это с приставкой и. о. Теперь президенту Путину представит предложить кандидатуру премьера. Окажется ли им Михаил Мишустин, или же в стране появится новый председатель Правительства?

Возможны оба сценария. С одной стороны, Михаил Мишустин хорошо проявил себя на посту премьера – Кабмину удавалось решать необходимые задачи в этот непростой для страны период. С другой – нельзя исключать, что президент желает назначить премьером кого-то другого.

В ближайшие дни глава Государства предложит кандидатуру премьера – ее должны будут утвердить депутаты. Потом уже Владимир Путин подпишет соответствующий указ о назначении этого человека.

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