«Питерец.ру» отмечает, что сегодня состоится инаугурация президента Путина. Владимир Владимирович снова официально вступит в эту должность, которую он (с перерывом в 2008-2012 годах) занимает с 2000 года.

По сути, альтернативы Путину в России нет, поэтому он так долго находится у власти. По крайней мере, менять политический курс сейчас нет никакой необходимости. В условиях, когда страна столкнулась с внешними угрозами, перемена на посту главы государства была бы слишком рискованной.

Запад может сколько угодно критиковать, протестовать и провозглашать громкие лозунги о мнимой демократии – нам до США и их вассалов нет никакого дела. Кстати, никакой демократии в мире не существует – она была когда-то в Древней Греции – а то, что нам сегодня навязывает Запад – это ее жалкое подобие.