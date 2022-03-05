Демократии не существует!

Демократические ценности, о которых так любят заявлять на Западе, оказались не более чем фикцией. Это пустые лозунги, лишенные внутреннего содержания, карикатура на действительность.

Все эти призывы соблюдать права человека – банальная издевка! Чтобы соблюдать права одних, большинство так называемых демократов унижает других. О каких человеческих ценностях можно говорить, когда русских перестали считать за людей?! Так ведут себя представители цивилизованного Запада.

С подобной враждебностью сталкиваются сейчас многие россияне. Это касается и петербуржцев. «Питерец.ру» задается вопросом: «Как могли настолько атрофироваться мозги у тех, кто совсем недавно активно боролся против расизма? То, как сейчас относятся к русским – это разве не расизм?» По-моему, самый настоящий. Это одна из его вариаций – дискриминация по национальному признаку.

Рискну предположить, что Аристотель уже много раз в гробу перевернулся от современной демократии. Потому что нет ее – в нынешних условиях она просто не может существовать. На теме демократии и правах человека ловят хайп. Но жить согласно этим принципам никто не собирается.