В СПб состоится конференция Совбеза

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб состоится международная конференция Совета безопасности РФ. Мероприятие пройдет 23-25 апреля и станет 12-м по счету. На этот раз участники обсудят вопросы кибербезопасности в нынешних условиях – в ситуации, когда в мире начинается формироваться многополярность.

Также будут рассмотрены темы национального самосознания и нравственных ориентиров. Еще состоится отдельное обсуждение по поводу защиты граждан при военных конфликтах и ЧС, которые вызваны природными катаклизмами и техногенными причинами.

В мероприятии примут участие представители СБ, заместители премьера, руководители спецслужб и силовых структур РФ. На конференцию в Петербург также приедут сотрудники международных организаций.