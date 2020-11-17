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Питерец.ру » Общество » Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»

Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
19 ноября состоится онлайн-конференция на тему предупреждения распространения идеологии экстремизма в молодежной среде. 

19 ноября 2020 года в 16.00 на площадке Санкт-Петербургского регионального центра ИТАР-ТАСС состоится онлайн-конференция на тему предупреждения распространения идеологии экстремизма в молодежной среде. 
В ходе конференции будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению идей экстремизма в молодежной среде, особенности взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной власти и общественных организаций по профилактике молодежного экстремизма,  опыт организации работы по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. 
В конференции запланировано участие начальника службы мониторинга медиапространства СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Гребенщикова Ивана Валерьевича, руководителя автономной некоммерческой организации «Центр правовой поддержки иностранных граждан «МАДАД» Сайибова Азиза Баходировича, а также представителей правоохранительных органов, научного и экспертного сообщества.

Организатор конференции Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей».

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