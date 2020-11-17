Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»

19 ноября 2020 года в 16.00 на площадке Санкт-Петербургского регионального центра ИТАР-ТАСС состоится онлайн-конференция на тему предупреждения распространения идеологии экстремизма в молодежной среде.

В ходе конференции будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению идей экстремизма в молодежной среде, особенности взаимодействия правоохранительных органов, органов государственной власти и общественных организаций по профилактике молодежного экстремизма, опыт организации работы по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде.

В конференции запланировано участие начальника службы мониторинга медиапространства СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Гребенщикова Ивана Валерьевича, руководителя автономной некоммерческой организации «Центр правовой поддержки иностранных граждан «МАДАД» Сайибова Азиза Баходировича, а также представителей правоохранительных органов, научного и экспертного сообщества.

Организатор конференции Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Санкт-Петербургский Дом национальностей».