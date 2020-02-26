Что с белыми медведями?

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня состоится конференция, посвященная проблеме полярных медведей. Мероприятие пройдет в форме телемоста, в котором примут участие Петербург, Москва и Архангельск. Мероприятие приурочено к Международному дню полярного медведя.

Эксперты обсудят воздействие климата на белых медведей. Особенно остро стоит вопрос сохранения популяции этих животных в условиях аномально теплой зимы. Такая погода негативно сказывается на многих животных. Полярные медведи не стали здесь исключением.

Обычно животный мир легко адаптируется к изменению климата. Однако во время резких перемен его представителям становится гораздо сложнее. Специалисты обсудят, какие опасности может принести аномально теплая зима.