Блокада снята – прошло 78 лет

Блокада Ленинграда – эпохальное и трагичное событие для города. 872 дня Ленинград находится в окружении гитлеровских захватчиков. Благодаря героизму и мужеству народа, город смог пройти это жесточайшее испытание. Сегодня в Петербурге отмечают 78-ю годовщины со дня снятия блокады.

Руководители Петербурга Александр Беглов и Александр Бельский выступили с обращением. Губернатор и глава ЗакСа почтили память защитников Ленинграда, отдав дань уважения бойцам, труженикам и всем тем, кто участвовал в защите блокадного города.

«Питерец.ру» подчеркивает, что блокада Ленинграда – это настоящая трагедия. Память о событиях тех лет долго живет в сердцах петербуржцев. Блокаде Ленинграда посвящаются мемориалы. Президент Путин даже поручил создать в городе специальный институт, посвященный обороне и блокаде Ленинграда.

Празднование очередной годовщины снятия блокады пришлось скорректировать по причине пандемии. Но в Петербурге все равно проведут ряд мероприятий в честь этого важнейшего события.